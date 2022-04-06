Илья Геркус – об акции «Жальгириса» в поддержку Украины: «Это BLM чистой воды»

Бывший президент футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус высказался о политической акции литовского перед матчем Евролиги с .

«Это BLM чистой воды. Когда все команды становятся на колено, ну кто там не встанет?

А «Жальгирис» всегда такой был. Когда в советское время я ездил маленький за «Зенит» играть на выезде, мы огребали каждый раз. Там всю дорогу были антисоветские лозунги. Такие люди, чего удивляться. Они сейчас прям рады, что мы их обсуждаем. Так-то никто в жизни не обсуждает, нужен этот «Жальгирис».

К нашим теперь будут предвзято относиться? Есть история. Через сколько лет Германию вернули в ФИФА? Через пять. Сборная СССР играла с Германией. У нас к немцам было лучше отношение что ли? Играли же», — передает слова Геркуса «Матч ТВ».

Перед началом матча игроки «Жальгириса» продемонстрировали баннер в знак поддержки Украины. Судьи также присоединились к акции. Игроки «Црвены Звезды» воздержались от данной процедуры.

Во время игры болельщики литовской команды скандировали оскорбительные лозунги в адрес , а также вывесили флаги НАТО и Украины.

Душан Ивкович выиграл Евробаскет после 3-летней изоляции Югославии. А Евролигу – после 6-кратного сокращения бюджета «Олимпиакоса»