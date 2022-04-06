Владимир Гомельский: «Меня возмутила реакция болельщиков в Жалгирио-арене на отказ «Црвены Звезды» держать флаг Украины»

Известный спортивный комментатор высказался о политической акции и поведении литовских болельщиков в матче Евролиги против «Црвены Звезды».

«Не хватило политического решения об отстранении российских клубов от Евролиги. Литовцы желают, чтобы весь мир разделял их убеждения, основанные на страхе перед Россией.

Из тона моего ответа Вы понимаете, что я, мягко говоря, осуждаю эту акцию литовских болельщиков.

Меня возмутила не акция, а реакция болельщиков в Жалгирио-арене на отказ игроков «Црвены Звезды» держать флаг Украины», – написал Гомельский в конференции на своем сайте.

Перед началом матча игроки «Жальгириса» продемонстрировали баннер в знак поддержки Украины. Судьи также присоединились к акции. Игроки «Црвены Звезды» воздержались от данной процедуры.

Во время игры болельщики литовской команды скандировали оскорбительные лозунги в адрес , а также вывесили флаги НАТО и Украины.

Душан Ивкович выиграл Евробаскет после 3-летней изоляции Югославии. А Евролигу – после 6-кратного сокращения бюджета «Олимпиакоса»