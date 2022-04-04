Виталий Носов: «То, что происходит сейчас по отношению к России — за гранью добра и зла»

Двукратный серебряный призер чемпионатов мира отреагировал на акцию в поддержку Украины и поведение литовских болельщиков во время матча Евролиги против сербской «Црвены Звезды» в Литве (103:98 ОТ).

«То, что происходит сейчас по отношению к России — за гранью добра и зла. Никто не хочет слышать наши аргументы.

Мы всю жизнь играли с «Жальгирисом» в баскетбол. Я 100 раз приезжал в Литву, а они к нам. Получались жесткие отличные матчи, но при этом они являлись прекрасными спортсменами.

А во времена СССР никакого разделения вообще не существовало. Мы все были одним народом. Помню, как в 1984-м, когда мне было 16 лет, с удивлением узнал, что , оказывается, литовец. Мы все жили в одной стране и являлись советскими людьми», — сказал Носов в интервью RT.

Перед началом встречи игроки «Жальгириса» продемонстрировали баннер в знак поддержки Украины. Судьи также присоединились к акции. Игроки «Црвены Звезды» воздержались от данной процедуры.

Во время игры болельщики литовской команды скандировали оскорбительные лозунги в адрес , а также вывесили флаги НАТО и Украины.

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