«Црвена Звезда» – о событиях во время матча в Каунасе: «Это политический спектакль, а не спорт, и серьезно нарушает основные принципы Евролиги и баскетбола»

Сербская «Црвена Звезда» сделала официальное заявление касательно событий, которые произошли во время матча 21-го тура Евролиги против в Литве (98:103 ОТ).

, как спортивный клуб и представитель Республики Сербия, следует официальной позиции нашей страны по конфликту на Украине. При официальном общении с Евролигой и «Жальгирисом» за несколько дней до матча в Литве было четко сказано, что политизация будет запрещена и никто не будет держать баннер в цветах какой-либо страны, поскольку это сделало бы нас участниками манипуляций и политизации гуманистических лозунгов.

К огромному сожалению, наша просьба не держать баннер, не являющийся нейтральным, не была удовлетворена (возможно, под чьим-то давлением), а все после этого представляло собой политический спектакль, а не спорт, и серьезно нарушало основные принципы Евролиги и баскетбола!

«Црвена Звезда» не может иначе интерпретировать скандирование «Fuck you Serbia», нападение на наших болельщиков и их изгнание только за то, что они держали флаг нашей страны, отнятие флага Республики Сербии, которая является суверенным государством, вывешивание флага НАТО (что в нашей стране в силу известных причин и агрессии НАТО представляет собой провокацию) и скандирование лозунга «Слава Украине», который в нашей стране имеет совсем другую историческую окраску и смысл!

Должны ли мы спросить себя сегодня, в 2022 году, почему в 1999 году, во время агрессии НАТО и гибели тысяч ни в чем не повинных мирных жителей и детей, когда баскетболисты «Жальгириса» побеждали в этом турнире, они не несли баннер «Остановить агрессию против Югославии»?

После вчерашних событий может ли «Црвена Звезда» правомерно требовать, чтобы все участники матчей в Белграде несли баннер «Косово — это Сербия», чтобы еще больше придать международный характер проблеме попытки захватить нашу южную провинцию и 17 процентов территории Республики Сербия?

«Црвена Звезда» всегда старалась быть хорошим хозяином для приезжающих клубов и защищать их от любой политизации, а также способствовать миру, что мы подтвердили в нескольких матчах с начала конфликта в Украине, вывешивая баннеры с антивоенными посланиями.

Именно поэтому теперь мы имеем полное моральное ожидать от Евролиги безотлагательной реакции, инициирования дисциплинарного производства и адекватного наказания за это нарушение основных принципов и устава Евролиги, а также наказания виновных в политизированных и явно подготовленных инцидентах и преследовании наших команды, наших болельщиков и оскорблении нашей страны и нашего клуба в Каунасе.

В противном случае открывается возможность для всех участников Евролиги использовать свои матчи для пропаганды политики, своих проблем и недовольства, а не спорта. Понятно, к чему это приведет.

Несмотря на все события в Каунасе, «Црвена Звезда» продолжит пропагандировать истинные ценности баскетбола и турниров, в которых она участвует», – говорится в заявлении сербского клуба.

Перед началом встречи игроки «Жальгириса» продемонстрировали баннер в знак поддержки Украины. Судьи также присоединились к акции. Игроки «Црвены Звезды» воздержались от данной процедуры.

Во время игры болельщики литовской команды скандировали оскорбительные лозунги в адрес «Црвены Звезды», а также вывесили флаги НАТО и Украины.

Мы остались почти без всех международных соревнований. Очень длинный – и растущий – список

Душан Ивкович выиграл Евробаскет после 3-летней изоляции Югославии. А Евролигу – после 6-кратного сокращения бюджета «Олимпиакоса»

«Единой лиге нужно хотя бы 15 команд из России». Михаил Михайлов – о русском баскетболе после 24 февраля