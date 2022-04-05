Евролига ответила на вопрос о флаге НАТО на трибуне во время матча «Жальгирис» – «Црвена Звезда»

Евролига ответила на вопрос телеканала «Матч ТВ» об открытии дисциплинарного дела в отношении из-за появления флага НАТО на трибуне во время матча с в Литве.

«Баскетбольная Евролига постоянно следит за всеми играми и событиями, происходящими в них. Всякий раз, когда и где бы ни обнаруживалось что-либо, противоречащее регламенту соревнований, в конечном итоге принимались бы необходимые меры», — говорится в ответе пресс-службы Евролиги.

Перед началом встречи игроки «Жальгириса» продемонстрировали баннер в знак поддержки Украины. Судьи также присоединились к акции. Игроки «Црвены Звезды» воздержались от данной процедуры.

Во время игры болельщики литовской команды скандировали оскорбительные лозунги в адрес , а также вывесили флаги НАТО и Украины.

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