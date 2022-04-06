Фрэнк Вогель – о невыходе «Лейкерс» в плей-офф: «Крайне разочарован. Мы не выполнили задачу»

Главный тренер прокомментировал поражение от «Финикса» (110:121), которое лишило его команду последних шансов на попадание в турнир плей-ин и выход в плей-офф.

«Я крайне разочарован. Мы не выполнили задачу. Сегодня мы выбыли из борьбы.

Это произошло не из-за того, что мы недостаточно старались. Мы все проделали большую работу. Наши парни продолжали сражаться до самого конца. Мы привнесли целостность в процесс. Нам просто не удалось выполнить задачу в этом несвязном сезоне», – сказал Вогель.

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