«Посмотрим». Фрэнк Вогель не уверен, что Леброн Джеймс еще сыграет в этом сезоне

Главный тренер после поражения от «Финикса» (110:121), которое лишило команду шансов на попадание в плей-ин, ответил на вопрос касательно участия в последних трех матчах регулярного чемпионата.

«Посмотрим. Мы встретимся с руководством клуба, нашими игроками, тренерским штабом и решим, как будет лучше для команды», – сказал тренер.

У 37-летнего Джеймса есть шанс выиграть второй титул лучшего бомбардира сезона в его карьере. Четырехкратный MVP отстает от центрового «Филадельфии» Джоэла Эмбиида на 0,1 процента, но должен провести еще как минимум два матча, чтобы претендовать на награду.

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