Энтони Дэвис – о критике по поводу травм: «Никто из этих людей не выходил на площадку, они не понимают ситуацию»

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Звездный форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис считает, что его несправедливо критикуют за большое количество пропущенных матчей по ходу двух последних сезонов.

«Я понял кое-что по поводу травм. Когда я пропускал матчи в прошлом сезоне, люди говорили: «Эй Ди подводит команду». Пришло время плей-офф. «Эй Ди должен играть. Он обязан вернуться». И вот я вышел, снова травмировался, а они говорят: «Кто следит за его состоянием? Куда этот человек смотрит, кто его выпустил?»

Так чего вы от меня тогда хотите? Когда я играю, это проблема. Когда не играю, проблема. В итоге я должен руководствоваться тем, как себя чувствует мое тело, выбирать лучший для себя вариант. Я перестал беспокоиться по поводу того, что обо мне говорят, потому что никто из этих людей не выходил на площадку и не играл. А те, кто играл, все прекрасно понимают.

Все-таки мы говорим не о каких-то мелких пустяковых повреждениях.

Нет ни одного игрока в мире, который бы при приземлении на ногу другого игрока после высокого прыжка и подвернул бы голеностоп. Не имеет значения, какие у вас кроссовки. Приземляясь на чью-то ногу, вы подворачиваете голеностоп», – заявил Дэвис.

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