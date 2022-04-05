Энтони Дэвис – о критике по поводу травм: «Никто из этих людей не выходил на площадку, они не понимают ситуацию»

Звездный форвард считает, что его несправедливо критикуют за большое количество пропущенных матчей по ходу двух последних сезонов.

«Я понял кое-что по поводу травм. Когда я пропускал матчи в прошлом сезоне, люди говорили: «Эй Ди подводит команду». Пришло время плей-офф. «Эй Ди должен играть. Он обязан вернуться». И вот я вышел, снова травмировался, а они говорят: «Кто следит за его состоянием? Куда этот человек смотрит, кто его выпустил?»

Так чего вы от меня тогда хотите? Когда я играю, это проблема. Когда не играю, проблема. В итоге я должен руководствоваться тем, как себя чувствует мое тело, выбирать лучший для себя вариант. Я перестал беспокоиться по поводу того, что обо мне говорят, потому что никто из этих людей не выходил на площадку и не играл. А те, кто играл, все прекрасно понимают.

Все-таки мы говорим не о каких-то мелких пустяковых повреждениях.

Нет ни одного игрока в мире, который бы при приземлении на ногу другого игрока после высокого прыжка и подвернул бы голеностоп. Не имеет значения, какие у вас кроссовки. Приземляясь на чью-то ногу, вы подворачиваете голеностоп», – заявил Дэвис.

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