Мэджик Джонсон: «Лейкерс» должны оставить Леброна, Дэвиса и Уэстбрука»

Теги Мэджик Джонсон Леброн Джеймс Лейкерс НБА Расселл Уэстбрук Энтони Дэвис Баскетбол

Легенда «Лейкерс» Мэджик Джонсон считает, что клуб должен сохранить своих лидеров Леброна Джеймса, Энтони Дэвиса и Расселла Уэстбрука в следующем сезоне.

«Я думаю, что «Лейкерс» должны оставить «Большое трио».

Нельзя отдавать выбор в первом раунде вместе с Расселлом Уэстбруком. Он играет намного лучше последние три недели. Энтони Дэвис прав, здоровье действительно сыграло свою роль.

С другой стороны, мы показывали плохой баскетбол, игроки не подходят друг другу, у нас не было победного мышления и настроя. Психологически и физически мы не выкладывались на 150 процентов в каждом матче. Так что если эти парни собираются остаться, они должны быть серьезно нацелены на результат», – сказал Мэджик.

Уилл Смит ворвался в кино с культовой баскетбольной сценой. Играл против Айзейи Томаса, познакомился с Джорданом и стал владельцем «Филадельфии»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные