Мэджик Джонсон: «Лейкерс» должны оставить Леброна, Дэвиса и Уэстбрука»

Легенда считает, что клуб должен сохранить своих лидеров , и в следующем сезоне.

«Я думаю, что «Лейкерс» должны оставить «Большое трио».

Нельзя отдавать выбор в первом раунде вместе с Расселлом Уэстбруком. Он играет намного лучше последние три недели. Энтони Дэвис прав, здоровье действительно сыграло свою роль.

С другой стороны, мы показывали плохой баскетбол, игроки не подходят друг другу, у нас не было победного мышления и настроя. Психологически и физически мы не выкладывались на 150 процентов в каждом матче. Так что если эти парни собираются остаться, они должны быть серьезно нацелены на результат», – сказал Мэджик.

Уилл Смит ворвался в кино с культовой баскетбольной сценой. Играл против Айзейи Томаса, познакомился с Джорданом и стал владельцем «Филадельфии»