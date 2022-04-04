Эксперт: «Дэвис говорит о травмах после поражения от команды, которая играет без двух звездных игроков»

Калифорнийский журналист Даман Рангола прокомментировал слова форварда «Лейкерс» Энтони Дэвиса, которые он произнес после поражения от «Денвера» в воскресенье.
Дэвис посетовал на многочисленные травмы, которые не позволили «озерникам» реализовать потенциал.
«Лейкерс» только что проиграли команде, которая почти весь сезон выступает без двух игроков с максимальными контрактами (Джамал Мюррэй и Майкл Портер – прим. Sports.ru). Эта команда опережает их на 15 побед. «Лейкерс» играют на одной арене с командой, которой еще меньше повезло с травмами. У них на 7 побед больше», – написал Рангола в твиттере.
Идущие на 11-м месте «Лейкерс» (31-47) теперь отстают от «Сперс» (33-45) на две победы.
Деннис Родман выпустил свою коллекцию NFT. Они связаны с его прической