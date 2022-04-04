Эксперт: «Дэвис говорит о травмах после поражения от команды, которая играет без двух звездных игроков»

Калифорнийский журналист Даман Рангола прокомментировал слова форварда «Лейкерс» , которые он произнес после поражения от в воскресенье.

Дэвис посетовал на многочисленные травмы, которые не позволили «озерникам» реализовать потенциал.

«Лейкерс» только что проиграли команде, которая почти весь сезон выступает без двух игроков с максимальными контрактами (Джамал Мюррэй и Майкл Портер – прим. Sports.ru). Эта команда опережает их на 15 побед. «Лейкерс» играют на одной арене с командой, которой еще меньше повезло с травмами. У них на 7 побед больше», – написал Рангола в твиттере.

Идущие на 11-м месте (31-47) теперь отстают от «Сперс» (33-45) на две победы.

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