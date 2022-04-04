Эксперт: «Дэвис говорит о травмах после поражения от команды, которая играет без двух звездных игроков»

Теги Денвер Клипперс Лейкерс НБА Энтони Дэвис Баскетбол

Калифорнийский журналист Даман Рангола прокомментировал слова форварда «Лейкерс» Энтони Дэвиса, которые он произнес после поражения от «Денвера» в воскресенье.

Дэвис посетовал на многочисленные травмы, которые не позволили «озерникам» реализовать потенциал.

«Лейкерс» только что проиграли команде, которая почти весь сезон выступает без двух игроков с максимальными контрактами (Джамал Мюррэй и Майкл Портер – прим. Sports.ru). Эта команда опережает их на 15 побед. «Лейкерс» играют на одной арене с командой, которой еще меньше повезло с травмами. У них на 7 побед больше», – написал Рангола в твиттере.

Идущие на 11-м месте «Лейкерс» (31-47) теперь отстают от «Сперс» (33-45) на две победы.

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