Энтони Дэвис – о «Большом трио» «Лейкерс»: «Не ожидали, что проведем вместе всего 21 матч»

Форвард «Лейкерс» заявил, что «Большому трио» лос-анджелесской команды не удалось полностью раскрыть свой потенциал в этом сезоне.

«Я думаю, что мы втроем, то есть я, и , сыграли вместе всего 15 или 21 матч. Мы не ожидали, что проведем вместе всего 21 матч. Весь сезон получился таким, что на площадке был то один, то другой. Но когда мы собирались вместе, мы выглядели очень хорошо.

Обидно, потому что у нас не было возможности полностью раскрыть свой потенциал. Видели, кем мы можем быть, когда втроем находились на площадке. У нас есть все, чтобы побеждать, и мы продолжим бороться», – сказал Дэвис.

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