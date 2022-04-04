Шакил О’Нил – о межсезонье «Лейкерс»: «Сохранить Леброна и Дэвиса, обменять всех остальных»

Член Зала славы, эксперт ’Нил высказал свое мнение о том, что должны сделать в межсезонье-2022 провалившие сезон «Лейкерс».

«Надо избавляться от истекающих контрактов. Надо расстаться с теми, кто не заиграл. Надо собрать более молодых и атлетичных ребят вокруг Леброна.

На бумаге все это выглядело интригующе. Все говорили: «Вау, Уэстбрук». Но возраст имеет важное значение. Дэвис не играл почти весь сезон, его надо оберегать от травм.

«Лейкерс» надо сохранить Леброна с Дэвисом и обменять всех остальных», – заявил О’Нил.

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