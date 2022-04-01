Бен Симмонс подписал новый трехлетний контракт с Nike

Теги Бруклин НБА кроссовки Nike Бен Симмонс New Balance экипировка Баскетбол

Разыгрывающий «Бруклина» Бен Симмонс подписал новый трехлетний контракт с производителем спортивной одежды и кроссовок Nike. Об этом сообщил агент игрока Рич Пол.

Симмонс подписал соглашение после того, как переговоры с New Balance не привели к заключению сделки.

По словам источников в лиге, New Balance был готов подписать Симмонса еще в начале этого сезона, когда австралиец отказывался выступать за «Филадельфию».

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