Бен Симмонс подписал новый трехлетний контракт с Nike

Разыгрывающий подписал новый трехлетний контракт с производителем спортивной одежды и кроссовок . Об этом сообщил агент игрока Рич Пол.

Симмонс подписал соглашение после того, как переговоры с не привели к заключению сделки.

По словам источников в лиге, New Balance был готов подписать Симмонса еще в начале этого сезона, когда австралиец отказывался выступать за «Филадельфию».

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