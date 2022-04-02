Бен Симмонс оспорит штрафы «Филадельфии» на сумму около 20 миллионов долларов

Разыгрывающий подал жалобу на «Филадельфию», сообщает ESPN.

Игрок собирается оспорить зарплату, которая была удержана «Сиксерс» в этом сезоне, в размере около 20 миллионов долларов.

Симмонс начинал нынешний сезон в «Филадельфии», но отказался играть за команду из-за психических проблем.

Клуб оштрафовал разыгрывающего за невыполнение условий контракта и обменял его в «Бруклин» перед дедлайном.

Все о крутейшем дедлайне в НБА: Харден и сделка века, Сабонис, Порзингис, распродажа в «Портленде» и усиление Востока