Шэмс Чарания: «Бен Симмонс может вернуться в строй к плей-офф»

Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщил, что пытается подготовить разыгрывающего к играм плей-офф.

«Бен Симмонс возобновил легкие тренировки на площадке, сообщают источники. Остается надежда, что ему удастся набрать обороты и вернуться в строй к плей-офф.

«Нетс» и Симмонс вместе работали над решением его проблем со спиной, которые обострились, когда он собирался вернуться в середине марта. Теперь, когда «Нетс» борются за более высокую позицию в конференции, возвращение Симмонса увеличивает шансы команды на успешное выступление в плей-офф», – сказал Чарания.

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