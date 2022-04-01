Шэмс Чарания: «Бен Симмонс может вернуться в строй к плей-офф»

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Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщил, что «Бруклин» пытается подготовить разыгрывающего Бена Симмонса к играм плей-офф.

«Бен Симмонс возобновил легкие тренировки на площадке, сообщают источники. Остается надежда, что ему удастся набрать обороты и вернуться в строй к плей-офф. 

«Нетс» и Симмонс вместе работали над решением его проблем со спиной, которые обострились, когда он собирался вернуться в середине марта. Теперь, когда «Нетс» борются за более высокую позицию в конференции, возвращение Симмонса увеличивает шансы команды на успешное выступление в плей-офф», – сказал Чарания.

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