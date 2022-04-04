Евгений Богачев – об акции в поддержку Украины: «Скоро не только игроки «Црвены Звезды» не будут присоединяться к таким акциям»

Президент казанского УНИКСа Евгений Богачев прокомментировал отказ игроков сербской «Црвены Звезды» от участия в акции в поддержку Украины перед матчем Евролиги против в Литве (98:103 ОТ).

«Правильно сделали. Думаю, скоро не только баскетболисты «Црвены Звезды» не будут присоединяться к таким акциям. Все должно налаживаться, вставать на свои места. И спорт должен быть вне политики и политических заявлений.

Я читал, что в наш хоккей скоро вернутся легионеры – это правильно, и это радует. Им у нас хорошо, им нравится в России. Уверен, то же самое произойдет и в баскетболе», – сказал Богачев.

Перед началом встречи игроки «Жальгириса» продемонстрировали баннер в знак поддержки Украины. Судьи также присоединились к акции. Игроки «Црвены Звезды» воздержались от данной процедуры.

Во время игры болельщики литовской команды скандировали оскорбительные лозунги в адрес , а также вывесили флаги НАТО и Украины.

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