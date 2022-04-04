Светлана Журова – об отказе «Црвены Звезды» от акции в поддержку Украины: «Понимая всю пропаганду, сербы не поддерживают политические акции в спорте»

Депутат Госдумы РФ и олимпийская чемпионка Светлана Журова прокомментировала отказ игроков сербской от участия в акции в поддержку Украины перед вчерашним матчем Евролиги против в Литве (98:103 ОТ).

«Сербы просто последовательны, они об этом сказали. Важно, что это касается не только руководства страны, но и спортсменов.

Они в свое время пережили некие события. Помнят историю, как бомбили их, чем это закончилось. Они знают причины и кто виноват. Поэтому, понимая всю пропаганду, они могут просто не поддерживать подобные политические акции в спорте.

В свое время их спортсмены пытались что-то высказать, но их отстраняли и вводили санкции. А сейчас они видят политические акции, и никто никого не отстраняет, это странно.

Не бывает такого, что в разрыве семьи виноват кто-то один, надо во всем разбираться. Приятно, что некоторые страны копаются и ищут истинные причины происходящего в мире.

А пропаганда пытается все преподнести иначе, но люди начинают находить альтернативные новости, прислушиваться. Это меняет сознание и отношение. Тот же Фуркад продемонстрировал поддержку именно спортсменов.

Очень обидно, когда некоторых спортсменов заставляют участвовать в подобных акциях, как в Литве. Такие случаи лучше всего показывают, что спорт должен быть вне политики», — передает слова Журовой «Спорт-Экспресс».

Перед началом встречи игроки «Жальгириса» продемонстрировали баннер в знак поддержки Украины. Судьи также присоединились к акции. Игроки «Црвены Звезды» воздержались от данной процедуры.

Во время игры болельщики литовской команды скандировали оскорбительные лозунги в адрес «Црвены Звезды», а также вывесили флаги НАТО и Украины.

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