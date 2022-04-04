Депутат Дмитрий Свищев: «Вместо того чтобы играть в баскетбол, команда из Литвы сосредоточилась на политических лозунгах»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал акцию игроков литовского и поведение болельщиков во время матча Евролиги против сербской «Црвены Звезды» в Литве (103:98 ОТ).

«Жальгирис» у нас записался в адвокаты? Понятно, что это спланированная политическая акция. Вместо того чтобы играть в баскетбол, команда из Литвы сосредоточилась на политических лозунгах. У них газа нет, и им нужно думать, как семьи свои кормить.

Евролига должна отреагировать на это. Безобразие! Такие вещи надо пресекать», — передает слова Свищева «Спорт-Экспресс».

Перед началом встречи игроки «Жальгириса» продемонстрировали баннер в знак поддержки Украины. Судьи также присоединились к акции. Игроки «Црвены Звезды» воздержались от данной процедуры.

Во время игры болельщики литовской команды скандировали оскорбительные лозунги в адрес , а также вывесили флаги НАТО и Украины.

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