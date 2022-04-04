Неманя Недович осудил действия болельщиков «Жальгириса» во время матча с «Црвеной Звездой»

Сербский защитник выступил с осуждением действий болельщиков во время матча Евролиги с .

«Подобные вещи не должны происходить на баскетбольных аренах», – написал Недович в твиттере, обращаясь к .

Болельщики «Жальгириса» освистали игроков «Црвены Звезды» за то, что перед началом встречи они не приняли участие в акции в поддержку Украины. Перед овертаймом произошла стычка между поклонниками литовской и сербской команд.

Мужчина демонстрировал поклонникам «Црвены Звезды» флаг НАТО.

Твиттер Мариуса Милашюса

Болельщики из Каунаса также выкрикивали оскорбительные слова в адрес Сербии.

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