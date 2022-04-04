Наталья Галкина: «Поддержка сербских игроков и болельщиков важна для российского баскетбольного сообщества»

Генеральный секретарь РФБ Наталья Галкина прокомментировала отказ игроков сербской «Црвены Звезды» от участия в акции в поддержку Украины перед матчем Евролиги против в Литве (98:103 ОТ).

«Поддержка сербских игроков и болельщиков важна для российского баскетбольного сообщества. Они показывают, что спорт должен быть вне политики. Мы тоже поддерживаем эту идею.

Готовы ли мы рассмотреть вариант проведения домашних матчей в Сербии, если российские клубы допустят до турниров? Да, безусловно», — передает слова Галкиной «Спорт-Экспресс».

Перед началом встречи игроки «Жальгириса» продемонстрировали баннер в знак поддержки Украины. Судьи также присоединились к акции. Игроки «Црвены Звезды» воздержались от данной процедуры.

Во время игры болельщики литовской команды скандировали оскорбительные лозунги в адрес , а также вывесили флаги НАТО и Украины.

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