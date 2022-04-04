Между болельщиками «Жальгириса» и «Црвены Звезды» произошла стычка во время матча в Каунасе

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Между поклонниками «Жальгириса» и «Црвены Звезды» произошла стычка во время матча Евролиги между командами в Каунасе.

Эпизод произошел перед овертаймом ,который оказался победным для литовского клуба (103:98 ОТ).

Согласно официальному заявлению, полиция посоветовала болельщикам сербского клуба покинуть трибуны, чтобы избежать развития конфликтной ситуации. Сербы согласились и были доставлены в аэропорт.

В этот же вечер болельщики «Жальгириса» освистали игроков «Црвены Звезды» за то, что они не приняли участие в акции в поддержку Украины.

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