Болельщики «Жальгириса» освистали игроков «Црвены Звезды» за то, что они не поддержали акцию в поддержку Украины

Болельщики «Жальгириса» освистали игроков «Црвены Звезды» во время матча между командами в Литве (103:98 ОТ).

Игроки литовского клуба продемонстрировали баннер в знак поддержки Украины перед началом встречи. Судьи также присоединились к акции.

Игроки воздержались от данной процедуры, за что были освистаны трибунами.

«Я действительно надеюсь, что скоро наступит мир. Этот вопрос не ко мне», – прокомментировал ситуацию главный тренер сербской команды .

«Оставлю это без комментариев. Здесь по-прежнему спорт. У каждого свое мнение. Хотя я верю, что это даже не их личное мнение. Им говорят сверху, что нужно делать», – сказал главный тренер .

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