Италия отказалась играть против России в квалификации чемпионата мира-2023

Федерация баскетбола Италии заявила, что национальная сборная не выйдет на площадку в матче против команды России в квалификации чемпионата мира 2023 года. Встреча должна состояться 1 июля в Италии.

Президент Олимпийского комитета Италии Джованни Малаго поддержал решение Федерации.

«Италия решила, что не будет играть, Олимпийский комитет Италии на 100 процентов на стороне Федерации. Нидерланды и Исландия приняли аналогичное решение. Нам очень жаль, что ФИБА сделала такой выбор, мы его не понимаем. А как же ФИФА, которая выбивала команды с утра до вечера? МОК был предельно ясен, только баскетбол и биатлон не последовали указаниям», – заявил Малаго.

1 марта ФИБА отстранила все российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации. Действующие меры будут сохраняться до середины мая, когда организация проведет новую оценку ситуации на Украине и примет соответствующие решения.

После первого круга в квалификации чемпионата мира-2023 сборная России лидирует в группе H с результатом 3-0. Россияне обыграли Италию, Исландию и Нидерланды.

Мы остались почти без всех международных соревнований. Очень длинный – и растущий – список

«Единой лиге нужно хотя бы 15 команд из России». Михаил Михайлов – о русском баскетболе после 24 февраля

Наши клубы должны вкладываться в российских игроков и тренеров. Только так можно оставить после себя наследие