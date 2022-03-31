Президент Федерации баскетбола Италии: «Позиция ФИБА касательно России не только неверна, но и не имеет оправдания»

Президент Федерации баскетбола Италии Джанни Петруччи высказал недовольство решением ФИБА не отстранять Россию от соревнований и провести переоценку ситуации в мае.

«Позиция ФИБА не только неверна, но и не имеет оправдания.

Спорт не может игнорировать то, что происходит в мире. Я хотел бы, чтобы они объяснили мне, что может измениться до мая.

Что стоит за этим решением? Многие федерации, начиная с ФИФА, приняли рекомендацию МОК исключить Россию из международных соревнований.

Вы понимаете, какие организационные трудности существуют сегодня в подготовке к игре с Россией? Я готов на любые действия, даже самые крайние», – сказал Петруччи.

1 июля сборная Италии должна сыграть дома против команды России в рамках квалификации чемпионата мира.

Мы остались почти без всех международных соревнований. Очень длинный – и растущий – список

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