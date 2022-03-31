Андрей Кириленко: «ФИБА старается максимально придерживаться принципа «спорт вне политики»

Президент РФБ Андрей Кириленко заявил, что старается максимально придерживаться своего принципа и разделять спорт и политику.

«За время моего пребывания в ФИБА у нас с участниками мирового баскетбола сложились очень хорошие рабочие отношения, и ФИБА как организация старается максимально придерживаться принципа «спорт вне политики».

И, конечно, сейчас давление на все спортивные федерации, включая баскетбольную, беспрецедентное. Поэтому, конечно, я рад что ФИБА делает все возможное, чтобы следовать своему вектору, четко разделяя спортивную и политическую часть», – передает слова Кириленко ТАСС.

1 марта ФИБА отстранила все российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации. Действующие меры будут сохраняться до середины мая, когда организация проведет новую оценку ситуации на Украине и примет соответствующие решения.

«Уралмаш» Пашутина – безоговорочный фаворит, «Руна» без Мозгова, «Самара» – только пятая. Три четверти сезона в первом дивизионе суперлиги