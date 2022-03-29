Андрей Ведищев: «Без соревнований международного уровня серьезный прогресс молодых игроков очень сложен»

Президент ива-Кубань» рассказал о том, как должен развиваться российский баскетбол на фоне отстранения клубов и сборных от международных турниров.

«Могу только надеяться, что долго бан не продлится. Без соревнований международного уровня серьезный прогресс молодых игроков очень сложен. Для всех, имеющих спортивный опыт, это очевидно. Поэтому в последние годы мы в «Локо» значительно увеличили количество международных соревнований для наших молодежных команд всех возрастов. Юные игроки получают важнейший опыт, а тренеры – доступ к современным методикам других стран.

В любом случае, нам всем нужно перестраиваться. Причем эта перестройка должна осуществляться на всех «этажах», всех уровнях российского баскетбола – от детского до профессионального. Надо увеличивать количество и качество соревнований на внутренней арене.

Очень важно переформатировать соревнования с акцентом на регионы. Сегодня региональные соревнования при подготовке к первенствам России фактически отсутствуют. В чемпионатах страны участвуют только спортшколы, которые имеют соответствующие финансовые возможности и могут отправлять команды на турниры в другие города, оплачивать логистику. При этом мы теряем значительное количество молодых талантов и звездочек – тех ребят, которые на начальном этапе обучаются в школах, не имеющих возможности командировать свои команды на первенство России. Они просто не попадают в наше поле зрения.

Думаю, стоит также активно начинать переговорный процесс с теми странами, которые не ввели санкции против России. Среди них хватает стран с богатыми баскетбольными традициями – например, Сербия, Бразилия или Китай. Нашей стране вполне по силам стать организатором международных соревнований принципиального нового формата. Россия неоднократно доказывала в последние годы, что по организации спортивных турниров самого высокого уровня с нами мало кто сравнится», – заявил Ведищев.

«Единой лиге нужно хотя бы 15 команд из России». Михаил Михайлов – о русском баскетболе после 24 февраля