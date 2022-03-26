ФИБА решит судьбу российских сборных в середине мая

Сегодня в швейцарском Ми прошло заседание Центрального Бюро ФИБА, на котором было принято решение отложить вердикт в отношении сборных России до середины мая.

Напомним, что 1 марта ФИБА отстранила все российские клубы и сборные от соревнований под эгидой организации. Ограничения также коснулись женских и юношеских команд, представителей баскетбола 3х3 и рефери из России.

В мае ФИБА проведет новую оценку политической ситуации и примет решение. До тех пор действующие меры будут сохраняться.

На сегодняшний день российские сборные сохраняют шанс принять участие в крупнейших международных турнирах. В сентябре этого года пройдут мужской и женский чемпионат мира. Сборные России попали в число участников обоих турниров.

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