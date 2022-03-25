Шэмс Чарания: «В «Нетс» рассчитывают, что Симмонс сыграет в этом сезоне»

Инсайдер Шэмс Чарания рассказал о ситуации с защитником , который пока не играл за из-за проблем со спиной.

«Его цель – играть. Но это все еще остается под вопросом.

Кайри Ирвинг и Кевин Дюрэнт смертоносны в атаке, так что Симмонс – недостающая часть этой команды, именно то, что нужно «Нетс». Но они будут осторожны. Последнее, что вы хотите сделать, это торопиться, особенно если речь идет о спине.

«Нетс» будут осторожны, но все же они ожидают, что Симмонс сыграет в этом сезоне. Важно, чтобы он набирал обороты и чувствовал себя здоровым. Проблема в том, что всякий раз, когда он возвращается на площадку, что-то происходит, какое-то воспаление или осложнение. Существует надежда, что теперь, когда ему сделали эпидуральную инъекцию, при следующей попытке он будет чувствовать себя лучше и сможет наращивать активность», – заявил Чарания.

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