Бен Симмонс тренируется с «Нетс» в Майами

Разыгрывающий «Бруклина» Бен Симмонс сегодня был замечен на тренировке своей команды в Майами.
Завтра «Нетс» встретятся с «Хит» на площадке FTX Arena.
Симмонс продолжает набирать форму после длительного отсутствия игровой практики из-за травмы и психологических проблем. Защитник не провел в нынешнем сезоне ни одного матча.
По словам главного тренера Стива Нэша, Симмонс чувствует себя намного лучше.
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