Бен Симмонс тренируется с «Нетс» в Майами

Разыгрывающий сегодня был замечен на тренировке своей команды в .

Завтра «Нетс» встретятся с «Хит» на площадке FTX Arena.

Симмонс продолжает набирать форму после длительного отсутствия игровой практики из-за травмы и психологических проблем. Защитник не провел в нынешнем сезоне ни одного матча.

По словам главного тренера , Симмонс чувствует себя намного лучше.

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