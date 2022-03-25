Бен Симмонс тренируется с «Нетс» в Майами

Теги травмы Майами Бруклин Стив Нэш НБА фото Бен Симмонс Баскетбол

Разыгрывающий «Бруклина» Бен Симмонс сегодня был замечен на тренировке своей команды в Майами.

Завтра «Нетс» встретятся с «Хит» на площадке FTX Arena.

Симмонс продолжает набирать форму после длительного отсутствия игровой практики из-за травмы и психологических проблем. Защитник не провел в нынешнем сезоне ни одного матча.

По словам главного тренера Стива Нэша, Симмонс чувствует себя намного лучше.

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