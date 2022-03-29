Джоэл Эмбиид: «До последнего не знал о переходе Джеймса Хардена, но был счастлив, ведь он заполнил дыру в составе»

Центровой «Филадельфии» рассказал о своем отношении к переходу в команду защитника Джеймса Хардена.

«Честно говоря, я не знал о переходе, пока он не произошел. Мне не очень нравится это обсуждать, потому что я не хочу нести ответственность за то, что выбираю себе партнеров по команде и не добиваюсь успеха. Но в конечном счете я понял: «Это Джеймс Харден. Мы знаем, на что он способен».

Я всегда пытался использовать трэш-ток в его адрес, когда мы играли друг против друга, но я совсем не знал его. Как только мы его получили, все стало намного интереснее. Я был просто счастлив, потому что у нас была большая дыра в составе и мы заполнили ее Джеймсом Харденом», – сказал Эмбиид.

Харден стал игроком «Филадельфии» в результате обмена перед дедлайном. В обратном направлении последовал разыгрывающий , который не сыграл за «Сиксерс» ни одного матча в нынешнем сезоне.

Харден и Эмбиид должны были покорить НБА. Пока у них не очень получается