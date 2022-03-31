Персональный тренер Бена Симмонса: «Вы увидите, как он перейдет на новый уровень»

Персональный тренер Бена Симмонса Крис Джонсон в подкасте Гилберта Аренаса рассказал, что защитник усердно работал над своей игрой и что смена обстановки после перехода из «Филадельфии» в поможет ему стать лучше.

«Вы увидите, как он перейдет на новый уровень. Смена обстановки, смена тренеров, смена окружения. Он оказался в новой ситуации и новой системе.

стал двукратным MVP под руководством ’Антони. Д’Антони сделал Джеймса Хардена самым ценным игроком лиги. В его атакующей системе есть что-то, что позволяет игрокам раскрыться», – сказал Джонсон.

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