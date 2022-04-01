Кайри Ирвинг: «Бакс» сыграли против нас очень жестко. В некоторых эпизодах они повели себя безответственно»

Разыгрывающий «Нетс» после матча с «Бакс» (119:120 ОТ) выразил мнение, что жесткая игра соперника могла привести к неприятным последствиям для его одноклубников.

«Мы правильным образом отреагировали на то, как действовал . «Бакс» сыграли против нас очень жестко. В некоторых эпизодах, во многих своих нарушениях они повели себя безответственно. Это их стиль, но порой все это было безрассудно и безответственно. Не хочу конкретизировать, называть людей по именам. Просто это было безответственно. Можно было избежать многого из того, что они сделали», – заявил Ирвинг.

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