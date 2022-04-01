Кевин Дюрэнт: «Мэттьюз сыграл безрассудно, когда бросился в мою ногу»

Лидер «Нетс» раскритиковал игрока «Бакс» Уэса Мюттьюза за эпизод в овертайме, когда тот во время 3-очкового врезался в его ногу.

«Мэттьюз сыграл безрассудно, когда бросился в мою ногу. При этом по правилам игры я должен быть в воздухе, и если я приземляюсь ему на ногу, то это неспортивный фол. А просто врезаться в мою ногу ему можно. Сразу после приземления он врезается в меня, и это уже не неспортивный. Не уверен, что это была попытка помешать броску. Считаю, что это неспортивный фол, если рассматривать суть эпизода.

Мне сейчас больно. В двух матчах подряд игрок подставляется под меня, когда я что-то делаю, просто пытаюсь играть в баскетбол. В итоге у меня болит голеностоп. Но я рассчитываю обойтись без пропущенных матчей. Так бывает», – заявил Дюрэнт.

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