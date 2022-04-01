Стив Нэш – о фоле Миддлтона на Брауне: «Это могло закончиться плачевно, опасный момент»

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Главный тренер «Нетс» Стив Нэш прокомментировал эпизод, который произошел во время четвертой четверти матча с «Бакс» (119:120 ОТ).

Крис Миддлтон нарушил правила на Брюсе Брауне, когда тот уже выпрыгнул, в результате игрок «Бруклина» рухнул на паркет. Форвард «Милуоки» был удален с площадки.

«Это могло закончиться плачевно. Когда игрок выпрыгивает, а кто-то подбегает сзади и хватает его за руку, это очень опасно. Жаль, что так вышло. Совсем не считаю Криса грубым игроком, но это был опасный момент», – заявил Нэш.

Браун смог продолжить игру.

«Не думал, что он станет хватать меня, когда я нахожусь в воздухе. Но все нормально. Это просто жесткий фол. Со мной все нормально», – сказал Браун.

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