Стив Нэш – о фоле Миддлтона на Брауне: «Это могло закончиться плачевно, опасный момент»

Главный тренер «Нетс» прокомментировал эпизод, который произошел во время четвертой четверти матча с «Бакс» (119:120 ОТ).

нарушил правила на , когда тот уже выпрыгнул, в результате игрок рухнул на паркет. Форвард был удален с площадки.

«Это могло закончиться плачевно. Когда игрок выпрыгивает, а кто-то подбегает сзади и хватает его за руку, это очень опасно. Жаль, что так вышло. Совсем не считаю Криса грубым игроком, но это был опасный момент», – заявил Нэш.

Браун смог продолжить игру.

«Не думал, что он станет хватать меня, когда я нахожусь в воздухе. Но все нормально. Это просто жесткий фол. Со мной все нормально», – сказал Браун.

Кантер-Фридом вылетел из НБА, потому что не тянет. Сам он утверждает, что лига избавилась от него из-за критики Китая