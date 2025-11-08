«Я открытый стоял». Никола Йокич притворился, что забыл и не впечатлился эффектным данком Аарона Гордона

Сегодня «Денвер » уверенно победил «Голден Стэйт» (129:104), а самым ярким моментом матча стал данк форварда «Наггетс» Аарона Гордона . В середине третьей четверти Гордон обыграл Бадди Хилда с помощью кроссовера и забил сверху через Квинтена Поста.

После матча журналисты спросили центрового Николу Йокича о данке его партнера по команде, но он сделал паузу примерно на 15 секунд, притворяясь, что не понимает, о чем речь, прежде чем ответить: «Я правда не помню».

Затем Йокич спросил у Гордона, который переодевался в раздевалке: «Когда ты сделал данк?» Гордон в ответ только глубоко вздохнул после паузы.

«И что, он был впечатляющим?» – спросил Йокич у репортеров.

Позже, когда ему показали видео на телефоне, Йокич добавил: «Я открытый стоял».