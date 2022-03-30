Крис Бруссард: «Нет никаких доказательств, что «Милуоки» обыграет в плей-офф всех претендентов от Востока»

Эксперт Fox Sports Крис Бруссард выразил сомнение относительно перспектив «Милуоки» в нынешнем розыгрыше плей-офф НБА.

«Нет никаких причин верить в то, что Милуоки сумеют пройти все раунды плей-офф Восточной конференции, в которой в этом году собрались действительно хорошие команды. Посмотрите на других претендентов на титул. Против «Филадельфии» они сыграли 2-1 в нынешнем сезоне. Когда играл Эмбиид, счет был 1-1. проиграл им два матча без и крупно выиграл в третьем без . Против – 2-2. Против – 1-2. Где доказательства того, что «Милуоки» выиграет Восточную конференцию? Нет таких», – заявил Бруссард.

«Бакс» являются действующими чемпионами НБА. В данный момент команда с показателями 47-28 находится на втором месте в таблице Восточной конференции.

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