Кайри Ирвинг: «Мне гораздо проще играть с теми, кто не тянет на себя и играет без мяча»

Разыгрывающий «Нетс» рассказал о том, как ему играется в обновленном составе команды после обмена защитника .

«Мне гораздо проще играть с теми, кто не тянет на себя и играет без мяча, жертвует собой ради победы. Мне становится проще управлять атакой с точки зрения первого номера», – заявил Ирвинг.

В победном матче с «Бакс» Ирвинг обновил личный рекорд результативности в сезоне – 38 очков.

«Это был эмоциональный момент. Я не играл на их арене с момента получения травмы. Сейчас я здоров и мы победили, это позволило снять груз с плеч. Мы ведь можем встретиться снова», – сказал Кайри.

В НБА определили 15 лучших тренеров в истории. Пятикратный чемпион – мимо, еще 10 членов Зала славы – мимо, зато есть Док Риверс