Деандре Эйтон отметил отличную «химию» в «Лейкерс»: «Джей Джей и тренерский штаб продолжают подталкивать нас, независимо от того, кто выходит на паркет»

Эйтону нравится культура, строящаяся в «Лейкерс».

Центровой «Лейкерс» Деандре Эйтон объяснил хороший старт сезона командной «химией» и правильным настроем.

«Я снимаю шляпу перед Джей Джеем. Джей Джей и тренерский штаб продолжают подталкивать нас, независимо от того, кто выходит на паркет. Они делают это с самого моего прихода, еще со времени предсезонных тренировок, с тех месяцев, что я провел в зале летом. Он остается тем же самым парнем. И он день за днем вбивает нам в головы необходимость иметь чемпионский менталитет, чемпионскую форму, чемпионскую коммуникацию. Это наш девиз, и именно ему мы следуем.

Это невероятно заразительно. Парни, которые восстанавливаются после травм, работают над тем, чтобы вернуться и играть, влиться в состав, и кажется, будто они и не уходили», – сказал Эйтон.

«Лейкерс» идут на втором месте в Западной конференции, несмотря на отсутствие Леброна Джеймса и периодические травмы Луки Дончича и Остина Ривза.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница репортера Райана Уорда в соцсети X
