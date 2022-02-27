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    Кайри Ирвинг обновил личный рекорд результативности в сезоне – 38 очков

    Теги Милуоки Бруклин НБА видео Кайри Ирвинг Яннис Адетокумбо Бобби Портис Баскетбол

    Звездный разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг набрал 38 очков в победном гостевом матче против действующего чемпиона «Милуоки» (126:123).

    Ирвинг установил личный рекорд результативности в нынешнем сезоне. «Нетс» прервали серию из двух поражений подряд, одержав третью победу в 16 матчах. «Бакс» проиграли четыре матча из последних пяти.

    Ирвинг реализовал 14 из 26 с игры, 2 из 6 из-за дуги и 8 из 9 с линии штрафных, а также сделал 5 подборов, 5 передач и 2 перехвата.

    В составе «Милуоки» отличился центровой Бобби Портис, который набрал 30 очков, реализовав 8 трехочковых, и сделал 12 подборов. Лидер команды Яннис Адетокумбо отметился 29 очками, 14 подборами и 6 передачами.

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