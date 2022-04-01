Док Риверс раскритиковал Хардена после поражения от «Детройта»

«Филадельфия» в четверг потерпела поражение в матче с аутсайдером Восточной конференции «Детройтом» – 94:102.
На пресс-конференции у главного тренера «Сиксерс» Дока Риверса спросили о трудностях, с которыми столкнулись запасные игроки. Специалист в ответ указал на неудачные действия звездного защитника Джеймса Хардена.
«У запасных не было проблем, в их защиту можно сказать, что у них не было много бросков. На том отрезке это был в большей степени Харден, чем они. Просто неудачный вечер», – сказал Риверс.
Харден реализовал 4 из 15 с игры, набрав 18 очков.
Харден и Эмбиид должны были покорить НБА. Пока у них не очень получается