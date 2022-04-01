Док Риверс раскритиковал Хардена после поражения от «Детройта»

в четверг потерпела поражение в матче с аутсайдером Восточной конференции – 94:102.

На пресс-конференции у главного тренера «Сиксерс» спросили о трудностях, с которыми столкнулись запасные игроки. Специалист в ответ указал на неудачные действия звездного защитника .

«У запасных не было проблем, в их защиту можно сказать, что у них не было много бросков. На том отрезке это был в большей степени Харден, чем они. Просто неудачный вечер», – сказал Риверс.

Харден реализовал 4 из 15 с игры, набрав 18 очков.

Харден и Эмбиид должны были покорить НБА. Пока у них не очень получается