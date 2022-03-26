Док Риверс: «Харден все еще не в лучших кондициях, но прибавляет»

Главный тренер «Сиксерс» рассказал о физическом состоянии защитника на фоне проблем с подколенным сухожилием.

«Харден все еще не в лучших кондициях. Но его скоростные показатели выросли. С этой точки зрения он уже почти на том уровне, который показывал в «Хьюстоне». Он достиг максимальной скорости за последние два года.

Хардену еще предстоит поработать над собой, но мы ожидаем, что за три предстоящие недели он выйдет на 100-процентную готовность», – заявил Риверс.

Харден набирает 22,5 очка, 7,0 подбора, 10,2 передачи и 1,5 перехвата после перехода в «Филадельфию».

Харден и Эмбиид должны были покорить НБА. Пока у них не очень получается