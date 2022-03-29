Крис Бруссард: «Джеймс Харден просто хочет поиграть в баскетбол, ему не нужны важные победы»

Эксперт Fox Sports Крис Бруссард раскритиковал отношение защитника «Филадельфии» к важным матчам.

«У все получилось, а Джеймс Харден просто хочет поиграть в баскетбол. Когда дело становится серьезным и команда борется за победу, Хардену это все не нужно. После того, как поставил его в неловкое положение, он выиграл лишь два важных матча из одиннадцати», – заявил Бруссард.

потерпели поражение от «Финикса» со счетом 104:114. Харден набрал 14 очков (2-11 с игры) за 39 минут на площадке.

Харден и Эмбиид должны были покорить НБА. Пока у них не очень получается