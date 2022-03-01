ФИБА отстранила все сборные и клубы из России от участия во всех своих турнирах

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Международная федерация баскетбола выступила с официальным заявлением.

От соревнований под эгидой ФИБА будут отстранены все российские клубы и сборные команды России. Ограничения также касаются женских и юношеских команд, представителей баскетбола 3х3 и рефери из России.

Таким образом, российские сборные команды могут пропустить отборочные матчи к мужскому Кубку мира, мужской чемпионат Европы и женский Кубок мира.

Сообщается, что ограничения действуют до дальнейшего уведомления. Следующее заседание совета ФИБА запланировано на 25 марта.

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