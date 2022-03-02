ФИБА приостановила заявку России на проведение Евробаскета-2025

Россия больше не претендует на проведение чемпионата Европы по баскетболу в 2025 году.

сообщила на своем официальном сайте, что на данный момент заявка на проведение матчей Евробаскета-2025 в Москве и Перми приостановлена.

Таким образом, на право принимать чемпионат претендуют пять стран: Кипр, Финляндия, Венгрия, Латвия и Украина. ФИБА выберет четыре места проведения из данного списка.

Недавно Международная федерация баскетбола отстранила все российские клубы и сборные команды от участия в турнирах под своей эгидой.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют официальную формулировку РФ.