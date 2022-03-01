Сергей Елевич – об отстранении российских команд: «РФБ должна подать протест в Спортивный арбитражный суд, потому что это вопиющая ситуация»

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Бывший главный тренер сборной России Сергей Елевич прокомментировал исключение российских команд из соревнований ФИБА.

«Весь мир сейчас против нас. Я одного понять никак не могу – в чем виновато спортивное движение? Зачем все это делается? Мы ничего не можем сделать против коллективного Запада, мы не такие сильные. Это все очень печально. Так не должно происходить. Но, с другой стороны, это даже и хорошо, потому что теперь будет хоть какая-то подвижка в развитии своих игроков и тренеров.

Я считаю, что в любом случае Российская федерация баскетбола должна подать протест в Спортивный арбитражный суд, как и Российский футбольный союз, и отстаивать свои права, потому что это вопиющая ситуация», – сказал Елевич.

Ранее ФИБА заявила, что отстраняет все российские клубы и сборные России от участия во всех соревнованиях под своей эгидой.

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