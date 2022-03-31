Брайан Уиндхорст: «На месте «Лейкерс» летом позвонил бы во все 29 клубов и спросил, что они готовы дать за Уэстбрука»

Эксперт ESPN Брайан Уиндхорст выразил мнение, что «Лейкерс» в межсезонье должны сделать все возможное, чтобы обменять разыгрывающего .

«У меня есть план действий для «Лейкерс» на межсезонье. На месте «Лейкерс» летом я позвонил бы во все остальные 29 клубов лиги и спросил: «Что вы готовы предложить нам за истекающий контракт Расселла Уэстбрука?»

Причем это обмен не игрока Уэстбрука. Это обмен его истекающего контракта на 47 миллионов долларов», – заявил Уиндхорст.

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