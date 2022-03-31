Брайан Уиндхорст: «Леброн движется по карьере 4-летними циклами, истощая за это время свои команды»

Эксперт ESPN Брайан Уиндхорст проследил карьерный путь звездного форварда и влияние 4-кратного MVP на состояние дел в его командах.

Уиндхорст отметил, что Джеймс движется по карьере 4-летними циклами, за это время он выжимает из клубов все ресурсы и перебирается в другие.

«Карьера Леброна состоит из четырехлетних периодов. За это время он истощает свои команды. Я называю это организационной усталостью. Впервые это произошло в «Кливленде». У них закончились драфт-пики, у них была куча парней в возрасте 30 лет. Шак был близок к завершению карьеры, то же с Антуаном Джеймисоном.

Он переходит в , снова четыре года, хороший результат, но у них закончились драфт-пики. После его последнего матча три парня сошли с дистанции, завершив карьеры. Он возвращается в , четыре года, отличный заход. При этом у них снова закончились драфт-пики. У них много возрастных баскетболистов. И вот мы в Лос-Анджелесе, четвертый год. Самая старая команда, которую мы только видели в истории НБА, у них закончились пики, они истощены», – заявил Уиндхорст.

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