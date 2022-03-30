Расселл Уэстбрук после поражения от «Далласа» вступил в перепалку с репортером

Разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук во время пресс-конференции после поражения от «Далласа» (110:128) вступил в перепалку с репортером The Los Angeles Times Брэдом Тернером.
- Что поменяется после того, как вы опустились на 11-е место и выпали из зоны плей-ин?
– Ничего. А что это меняет? У нас остались еще матчи. У других команд остались матчи. Нам еще предстоит сыграть с командами, которые выше нас в плей-ин. Ничего не меняется. А как вы думаете, что должно измениться?
- Вы должны начать побеждать, выкладываться на площадке. Вы просили, я ответил.
– Хорошо. У вас есть ответ на вопрос, как победить?
- Я не играю. Это вы должны сказать мне, что вам нужно делать. Если у вас нет ответа, то я не могу вам помочь.
– Я всего лишь один человек. Это командная игра. Так что у меня нет ответа. Вы можете дать мне свой ответ.
- У меня его нет. Но я спрашиваю профессионала, который разбирается в баскетболе и играет в него, как, по его мнению, он может улучшить свою игру.
– Да. Безусловно. Я уважаю это. Вы все поняли? Ладно, круто.
Уэстбрук и Тернер пожали друг другу руки и разошлись.
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