Расселл Уэстбрук после поражения от «Далласа» вступил в перепалку с репортером

Разыгрывающий во время пресс-конференции после поражения от (110:128) вступил в перепалку с репортером The Los Angeles Times Брэдом Тернером.

- Что поменяется после того, как вы опустились на 11-е место и выпали из зоны плей-ин?

– Ничего. А что это меняет? У нас остались еще матчи. У других команд остались матчи. Нам еще предстоит сыграть с командами, которые выше нас в плей-ин. Ничего не меняется. А как вы думаете, что должно измениться?

- Вы должны начать побеждать, выкладываться на площадке. Вы просили, я ответил.

– Хорошо. У вас есть ответ на вопрос, как победить?

- Я не играю. Это вы должны сказать мне, что вам нужно делать. Если у вас нет ответа, то я не могу вам помочь.

– Я всего лишь один человек. Это командная игра. Так что у меня нет ответа. Вы можете дать мне свой ответ.

- У меня его нет. Но я спрашиваю профессионала, который разбирается в баскетболе и играет в него, как, по его мнению, он может улучшить свою игру.

– Да. Безусловно. Я уважаю это. Вы все поняли? Ладно, круто.

Уэстбрук и Тернер пожали друг другу руки и разошлись.

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