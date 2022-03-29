Дэмиан Лиллард: «Наследие Уэстбрука не подвергается сомнению»

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Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард высоко оценил карьерные достижения коллеги по амплуа из «Лейкерс» Расселла Уэстбрука, который часто подвергается критике.

«Карьера и наследие Уэстбрука не подвергаются сомнению. Это то, что мы имеем в итоге. Его карьера, его достижения, те вещи, которые он сделал... подобное не удавалось никому другому.

Если говорить о трипл-даблах Уэстбрука, меня не волнует, гонялся ли он за этой статистикой или что там про него хотят сказать. Если я попытаюсь выходить на каждую игру с желанием сделать трипл-дабл и иметь эти показатели по итогам всего сезона, у меня это просто не получится. И есть еще много других людей, которые тоже не смогут осуществить  это. Само по себе это очень сложно... То, что он сделал... это не подвергается сомнению», – заявил Лиллард.

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