Комик дал совет Расселлу Уэстбруку, как справиться с критикой болельщиков: «Нужно лучше играть»

Американский стендап-комик Джим Нортон дал простой совет звездному разыгрывающему Расселлу Уэстбруку, как справиться с болельщиками, которые выкрикивают оскорбления во время матчей.

«Я бы посоветовал ему лучше играть.

Обычно я отвечаю что-то очень грубое, что-то более жесткое, чем сказал мне зритель. На месте я бы напал на этих неудачников, которые кричат на него.

У меня часто бывают такие вечера, когда я лажаю. Я знаю, что я отстой. Если у меня действительно плохое выступление, и кто-то кричит, что я отстой, я отвечаю ему что-то грубое. Но я не могу злиться на них за то, что они говорят правду. Вот почему я сказал, что ему нужно лучше играть», – передает слова комика TMZ Sports.

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